Брюссель, 27 января, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Бельгийский политик и глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европейский парламент, так как рассчитывает остаться на занимаемой им на данный момент должности, сообщило 26 января издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Шарль Мишель, глава Евросовета, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и останется на своём посту, спустя три недели после того, как объявил о намерении участвовать в выборах», — говорится в материале.

Ранее сам Мишель заявлял, что примет участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня 2024 года, и оставит нынешний пост уже этим летом. Как сообщало Le Soir, он может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение».

Однако теперь, как отмечает Financial Times, политик не намерен уходить в отставку до окончания срока полномочий. Мандат действующего председателя Евросовета завершается в ноябре этого года.

Вечером 26 января эту информацию также подтвердил и сам Шарль Мишель, написав на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что отказался от идеи баллотироваться из-за обрушившейся в его адрес критике за то, что своим уходом он даст шанс премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возглавить Евросовет, о чём ранее сообщало издание Politico. Некоторые депутаты, как передавало ИА Регнум, также обвинили Мишеля в «бегстве с тонущего корабля».