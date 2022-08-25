Вашингтон, 26 августа, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Австралии 40 вертолетов Black Hawk UH-60M и сопутствующего оборудования к ним, сообщается на сайте управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

(сс) Jakub Hałun Вертолет UH-60M Black Hawk

Цена контракта составляет $1,95 млрд. После того как Конгресс США получит соответствующее уведомление о сделке, у него будет 30 дней для того, чтобы рассмотреть, а затем согласовать или блокировать решение Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей F-35, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования к этим самолетам.