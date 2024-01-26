Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для всех вернувшихся из зоны спецоперации. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, ставшими участниками СВО.

Алексей Даничев/ РИА Новости

«В этом нет ничего зазорного», — заявил президент.

Однако глава государства обратил внимание, что многие бойцы не обращаются за помощью к специалистам, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера. Это же просто особенности центральной нервной системы человека, и здесь нет ничего необычного, отметил Путин.

Российский лидер также заявил, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета назвал численность российских войск в зоне боевых действий. Зона боевых действий большая — почти 2 тыс. км, и там находятся свыше 600 тысяч человек, заявил президент.

Говоря о СВО, глава государства заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, и никаких других мотивов не было. Президент при этом напомнил, что противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать отношения с Россией.