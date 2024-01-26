Париж, 26 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Франция тайно вывезла с Украины несколько древних икон, и теперь их демонстрируют в Лувре, сообщила 25 января американская газета The Wall Street Journal.

(сс) ashwinmandloi

Как рассказали журналистам сотрудники Лувра, пять икон выставили в музее, ещё 11 держат под Парижем. Артефакты ранее хранились в Национальном музее имени Ханенко в Киеве. Иконы вывезли из страны под предлогом «спасения» от бомбардировок.

«В условиях строжайшей секретности в мае 2023 года они под военным конвоем отправились во Францию через Польшу и Германию в специальных контейнерах с климат-контролем», — говорится в статье.

Глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран рассказал изданию, что о вывозе икон знал только узкий круг лиц.

Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки России в июне 2023 года сообщила о договорённости Украины и ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры ценностей, в том числе святых мощей, под предлогом «спасения от ракетных ударов». По информации ведомства, о готовности принять у себя раритеты заявили Франция, Италия, Германия и Ватикан.