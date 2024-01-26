Вашингтон, 26 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Российско-американские отношения после более чем ста лет напряжённости и конфликтов строятся вокруг мифов, которые утяжеляют межгосударственные отношения, затеняя нюансы и ясное восприятие. Об этом в своей колонке для Foreign Affairs сообщили бывшие советники американского госсекретаря по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро.

Сергей Корсун ИА Регнум

Мифами и архетипами они объяснили конфликт США и России. Так, по их словам, главным американским мифом о России является образ «всемогущего злодея» и «чистой автократии», перед которым стоит задача «побудить любящих демократию, но самодовольных американцев к действию». Представление США о России как о «чистой автократии» восходит к XIX веку, и только в период правления Бориса Ельцина этот миф «ненадолго отступил».

Авторы отмечают, что США всегда был необходим образ «всемогущего злодея» для внутриполитического применения.

«Американцы хотят верить, что сражаются с человеком, которого можно убить, а не со всей страной, которую необходимо подчинить», — говорится в материале.

По мнению экс-советников, в России верят, что у Вашингтона не может быть реальных союзников, а исключительно вассалы. При этом, добавили эксперты, в России сегодня принято считать, что США помешаны на власти, а американское общество «находится под пятой американской элиты». Они отметили, что господствующий российский миф о США зародился ещё в СССР.

«В международных отношениях мифы опасны, потому что они закрепляют архетипы (…) Архетипы — это изысканные родственники стереотипов, а проблема стереотипов — в их отрицании сложности», ― пояснили эксперты.

Авторы статьи отметили, что мифы, которых американцы придерживаются по поводу России, являются ловушкой. Она заставляет политиков неправильно понимать Кремль и упускать возможности ослабить режим или найти компромиссы.

По мнению экспертов, американским лидерам необходимо усерднее работать над тем, чтобы «подняться над этими архетипами», свести к минимуму опасные неверные интерпретации. Осознание собственных ложных толкований дало бы им больше гибкости, помогло бы развить стратегическое сочувствие и предвидеть будущие изменения в российской политике, заявили экс-дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января посол России в США Анатолий Антонов заявил, что из-за деструктивных и непредсказуемых действий администрации США отношения Москвы и Вашингтона деградируют, балансируя на грани срыва в пропасть. По его словам, каких-либо проблесков в конце тоннеля не видно.

Дипломат добавил, что правящие круги США воспринимают спецоперацию России на Украине как вызов однополярному миру под их предводительством и пытаются спасти выгодный для них миропорядок. Антонов подчеркнул, что курс США на попытки ослабления России не меняется.

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что политики в Вашингтоне придерживаются мышления времён Холодной войны и не стремятся налаживать отношения с Россией.