Ростов-на-Дону, 26 января, 2024, 09:56 — ИА Регнум. ФСБ задержала двоих россиян за передачу Украине данных о частях российской армии, сообщили 26 января в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Россиян, которых заподозрили в работе на украинские спецлужбы, задержали в Ростове-на-Дону. Они, как полагает следствие, сами вышли на контакт с Киевом.

«В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО», — сообщили в ФСБ.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК России).

Как сообщало ИА Регнум, 22 января ФСБ проинформировала о задержании в Кемеровской области жителя города Новокузнецка, подозреваемого в государственной измене. Он финансировал ВСУ, помогая приобретать военное снаряжение.

Тремя днями ранее, 19 января, ФСБ сообщила о задержании в ЛНР женщины, которая собирала сведения о российской армии для передачи их спецслужбам Украины. Она сообщала украинским кураторам информацию о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии.