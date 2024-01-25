Калининград, 25 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. России и Индии необходимо решать вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней. Об этом 25 января на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта заявил президент России Владимир Путин.

«Что нам нужно с вами сделать в ближайшее время, в целом, это поддерживается и руководством Российской Федерации, и Индии. <…> нужно решить вопрос о признании, взаимном признании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней», ― сказал российский лидер.

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Он выразил надежду на то, что эта работа будет проведена соответствующими ведомствами нужным темпом, и стороны решат этот вопрос. Путин добавил, что тогда студентам из Индии после обучения в России будет легче трудоустраиваться у себя дома, а российским специалистам, которые учатся в Индии, будет легче трудоустроиться на родине.

Глава государства отметил, что Индия развивается удивительными темпами и проводит независимую внешнюю политику. Он уверен, что с такой страной хорошо развивать сотрудничество.

«С Индией «игры», связанные с влиянием на её политику извне, не проходят, там жёсткое национально ориентированное руководство страны», — сказал подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря заявил, что отношения между Россией и Индией продолжают поступательно развиваться, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается мир.

Он подчеркнул, что уже второй год уверенными темпами растёт товарооборот. Так, за девять месяцев 2023 года рост объёма товарооборота был больше, чем за весь 2022 год. Он отметил, что это в основном касается продажи нефти и угля, но страны также сотрудничают в высокотехнологичных областях.

В тот же день Джайшанкар в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым стороны согласовали ряд шагов по развитию сотрудничества между странами, в том числе по готовящемуся запуску транспортного коридора Север — Юг, созданию маршрута Ченнаи — Владивосток и сотрудничеству по Северному морского пути.