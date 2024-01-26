Анкара, 26 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Анкара видит желание США покинуть не только Сирию, но и уйти с Ближнего Востока, однако с осторожностью относится к сообщениям о планах по выводу американских военных с сирийской территории. Об этом 26 января написала турецкая газета Hürriyet.

IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

Как отметило издание со ссылкой на минобороны Турции, к сообщениям о планируемом выводе американских войск из региона на фоне отсутствия официальных заявлений и конкретных шагов в этом направлении нужно относиться сдержанно. Однако известно, что в Вашингтоне такую возможность обсуждают.

«Америка осознала, что втянута в ближневосточное болото Израилем и Ираном, что оказанием безоговорочной поддержки Израилю, особенно после нападения ХАМАС на Израиль, попала в ловушку», — уточнил обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

Он уточнил, что этот процесс в данный момент распространяется на территории от Красного моря до Пакистана и США начали искать решение этой проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что США после вывода войск из Ирака несомненно выведут военный контингент с территории Сирии.

Журнал Foreign Policy 24 января написал, что Белый дом рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Отмечалось, что власти США теперь не заинтересованы в миссии в Сирии и считают её ненужной.

Ранее в этот же день Лаврентьев заявил, что в Москве ещё не видят какого-либо желания или намерения США вывести свой военный контингент с территории Сирии. При этом он указал на то, что ситуация в регионе осложнилась и что американские военные несут достаточно ощутимые потери.