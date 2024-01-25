Вашингтон, 25 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Американские власти обсуждают возможность полного вывода войск с территории Сирии. Об этом 24 января сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепе и Пентагоне.

Daniel Karmann/Global Look Press

По словам последних, американская администрация больше не заинтересована в миссии в Сирии и считает её ненужной.

Уточняется, что сейчас в Вашингтоне обсуждают, когда и как вывести американских военных с территории Сирии, хотя окончательное решение об этом ещё не приняли.

Автор статьи раскритиковал возможность принятия такого решения нынешними американскими властями на фоне предстоящих президентских выборов в США, напомнив о выходе американских военных из Афганистана в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев 24 января заявил, что российская сторона пока не наблюдает какого-либо желания или намерения США вывести свой военный контингент с территории Сирии.

Он уточнил, что ситуация в регионе осложнилась и американские военные несут достаточно ощутимые потери. При этом они продолжают находиться на северо-востоке Сирии и в районе Эт-Танф на юге на достаточно большом количестве баз США. Лаврентьев почеркнул, что США ещё могут понять, что сохранение американских военных баз на территории Сирии не является для них приоритетом и не принесёт им никакой пользы.