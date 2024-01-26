Лаврентьев: США выведут войска из Сирии после Ирака
Спецпредставитель президента РФ: США выведут войска из Сирии после Ирака
Астана, 26 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. После вывода американских войск с территории Ирака США несомненно выведут военный контингент из Сирии. Об этом 26 января заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
«За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, 25 января Лаврентьев заявил, что у России имеются данные, что США заявляли о готовности начать вывод войск из Ирака. Спецпредставитель президента отметил, что сейчас сложно сказать, насколько реалистичны такие заявления, и напомнил, что США очень легко заходят в другие страны под предлогом борьбы с терроризмом и очень тяжело оттуда уходят.
Ранее в этот же день журнал Foreign Policy написал, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Отмечалось, что Белый дом больше не заинтересован в миссии в Сирии и считает её ненужной.
Лаврентьев 24 января заявил, что Россия пока не видит какого-либо желания или намерения США вывести свой военный контингент с территории Сирии. Он отметил, что ситуация в регионе осложнилась и что американские военные несут достаточно ощутимые потери.