Астана, 26 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. После вывода американских войск с территории Ирака США несомненно выведут военный контингент из Сирии. Об этом 26 января заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

US Army/Global Look Press

«За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Лаврентьев заявил, что у России имеются данные, что США заявляли о готовности начать вывод войск из Ирака. Спецпредставитель президента отметил, что сейчас сложно сказать, насколько реалистичны такие заявления, и напомнил, что США очень легко заходят в другие страны под предлогом борьбы с терроризмом и очень тяжело оттуда уходят.

Ранее в этот же день журнал Foreign Policy написал, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Отмечалось, что Белый дом больше не заинтересован в миссии в Сирии и считает её ненужной.

Лаврентьев 24 января заявил, что Россия пока не видит какого-либо желания или намерения США вывести свой военный контингент с территории Сирии. Он отметил, что ситуация в регионе осложнилась и что американские военные несут достаточно ощутимые потери.