Москва, 26 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Планирующий раскачать ситуацию в России Запад пытается для этого взбодрить осевшую там антироссийскую оппозицию. Об этом 26 января рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Сергей Пятаков/РИА Новости Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин

Как отметил в интервью «РИА Новости» глава СВР, западным странам не удаётся дестабилизировать ситуацию в России, однако они продолжают линию на подрыв обстановки.

Этим Запад преследует сразу несколько целей, первой из которых является гарантированная возможность для этого финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, специализирующихся на деятельности против России, уточнил Нарышкин.

«Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем «правительстве в изгнании», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Нарышкин заявил, что из-за поражения Запада на Украине возможность новых антироссийских провокаций продолжает быть крайне высокой, но от них не нужно ждать долгого эффекта. Глава СВР пояснил, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри. Глава государства подчеркнул, что сегодня русофобия — это один из способов борьбы против России и это явление наблюдается в мире.