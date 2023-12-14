Москва, 14 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри. Он заявил об этом 14 декабря в ходе совмещённых прямой линии и большой пресс-конференции.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что в России огромную роль играют конфессии и обращение к традиционным ценностям, а также взвешенная внутренняя и внешняя политика государства.

Российские власти делают всё возможное, чтобы достичь справедливости по всем этим направлениям, добавил Путин, уточнив, что, по его мнению, люди оценивают эту работу, из-за чего в России наблюдается спокойная обстановка.

Президент также указал на то, что русофобия является одним из способов борьбы против России и это явление наблюдается в мире.

«Мы у себя должны делать всё, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, президент 28 ноября заявил, что Россия будет считать агрессией любые внешние попытки вмешаться во внутренние дела страны и спровоцировать межрелигиозный раздор. Глава государства также подчеркнул, что российские власти дадут соответствующий ответ на терроризм и экстремизм.

Путин 3 декабря назвал события в Дагестане попыткой раскачать Россию изнутри. Он добавил, что произошедшее в Махачкале говорит о том, что провокаторы преследуют цель борьбы с Россией через раскачку ситуации внутри страны. Президент уточнил, что в таком многонациональном государстве, как Россия, это является абсолютно недопустимым.