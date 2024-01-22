Кабул, 22 января, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал, благодаря чему могли выжить члены экипажа упавшего в Афганистане самолёта Falcon 10. По его мнению, на это могли повлиять два фактора.

Кадр из видео

В первую очередь, сыграло роль, что джет не падал, а планировал под управлением экипажа до самого последнего момента. Как пояснил Попов, выжившим очень повезло, что обнаружилась подходящая для приземления площадка и самолёт остановился, не сорвавшись в пропасть.

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«Второе — правила безопасности. Кто был пристёгнут, те остались живы. Они, конечно же, подверглись большой ударной нагрузке и получили различные травмы, но предельной перегрузки не было, которая могла бы повлечь разрыв или отрыв внутренних органов», — рассказал он MK.RU.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, зарегистрированный в российском реестре гражданских воздушных судов, перестал выходить на связь вечером 20 января и пропал с радаров в афганской провинции Бадахшан. Из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью самолёт упал у горы Топхане в районе Зебак. На борту самолёта находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира, он выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Управляли самолётом 42-летний Аркадий Грачёв и 41-летний Дмитрий Беляков, на борту находились медицинские работники — 26-летний Игорь Сывороткин и 44-летний Павел Попов. Росавиация 21 января сообщила, что афганские спасатели направились к предполагаемому месту крушения Falcon 10 и нашли его в горах.

Выяснилось, что четыре человека спаслись, Сывороткин смог добраться до села и попросил местных жителей о помощи. Но двое пассажиров погибли, позднее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов подтвердил, что ими оказались супруги Анатолий и Анна Евсюковы.

Отец пилота Falcon 10 Юрий Грачёв рассказал, что его сын Аркадий — опытный лётчик с большим количеством часов налёта, и что он перевозил тяжелобольных со всего мира ― из Египта, Армении, Казахстана. По словам Грачёва-старшего, близкие не сомневались, что его сын погиб, так как шансов выжить в такой аварии в горах практически нет.