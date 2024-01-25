Калининград, 25 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о повышении минимального размера оплаты труда в стране в 2024 году. Об этом стало известно 25 января.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то в свою очередь отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — заявил глава государства на встрече со студентами вузов Калининградской области.

Как отметил российский лидер, по сравнению с предыдущими годами реальные доходы населения и уровень реальной зарплаты стали выше.

Как сообщало ИА Регнум, закон о повышении МРОТ в России в 2024 году до 19 242 рублей Путин подписал 28 ноября. На момент подписания минимальный размер оплаты труда составлял 16 242 рубля. Так, в 2024 году его увеличат на 18,5%, а принятие закона обеспечит повышение оплаты труда почти пяти миллионов россиян. Ожидается, что дополнительные расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы в 2024 году превысят 145 миллиардов рублей. За несколько дней до подписания закон о повышении МРОТ на пленарном заседании одобрил Совет Федерации.