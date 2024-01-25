Москва, 25 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского в Москве, задержали, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Всего несколько часов понадобилось столичным полицейским, чтобы установить личность и местонахождение злоумышленника, ранившего их коллегу», — сообщила Волк.

Совершивший нападение на полицейского — 26-летний житель Московской области. Его задержали в Харьковском проезде и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Нападение произошло накануне, 24 января, примерно в 16:25 мск. Как сообщила Волк, нападение было неожиданным. Когда сотрудники постовой службы проверяли документы, мужчина внезапно выхватил нож и нанёс удар.

Официальный представитель МВД России также опубликовала кадры с уличной камеры видеонаблюдения, момент задержания и фрагмент допроса. Задержанный признал вину.

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Как сообщало ИА Регнум, в ходе проверки документов на Бобруйской улице мужчина ударил ножом сотрудника патрульно-постовой службы. Мужчина ранил силовика в ногу и скрылся. Раненого госпитализировали, начались поиски совершившего нападение.