Москва, 24 января, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал с ножом на западе Москвы на сотрудника патрульно-постовой службы, когда полицейский попытался проверить у него документы. Об этом 24 января сообщил Telegram-канал «112».

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Отмечается, что инцидент произошёл на Бобруйской улице, когда сотрудник ППС решил проверить документы у прохожего. В ответ он напал на полицейского с ножом, ранив в ногу.

После этого пострадавшего сотрудника ППС госпитализировали, полиция разыскивает нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января следователи возбудили уголовное дело после нападения 37-летнего мужчины на полицейских в здании генерального консульства Греции в Новороссийске. Нападавший находился в невменяемом состоянии и стал угрожать сотрудникам полиции ножом. После этого его поместили под стражу.

В Ростове-на-Дону сотрудник полиции 15 января застрелил мужчину, напавшего на него с ножом во время проверки квартиры, за дверью которой правоохранители услышали крики о помощи. В квартире полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который наносил женщине удары ножом.