Санкт-Петербург, 25 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Международный автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией «Ивангород» в Ленинградской области закроют на реконструкцию. Объект не будет работать как минимум 2,5 года. Об этом 25 января сообщил начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

Кадр из Телеграм — канала

«Ориентировочный срок закрытия ― 2,5 года. Вероятно, более конкретно в дальнейшем будет комментировать эту ситуацию Минтранс ― Росгранстрой», ― цитирует «Интерфакс» слова Виноградова.

Он подчеркнул, что закрытие касается только автомобильной составляющей, пешеходная граница продолжит работу.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что автомобильный пункт пропуска через границу Российской Федерации и Эстонии «Ивангород» временно закроется с 1 февраля стало известно в ноябре. Соответствующее постановление опубликовало российское правительство.

В документе пояснили, что закрытие пропускного пункта связано с необходимостью его реконструкции. Уведомить Эстонию о принятом решении поручили Министерству иностранных дел России.

С 18 ноября эстонская компания Lux Express, которая занимается пассажирскими перевозками, объявила о приостановке автобусных рейсов по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург. Такое решение объяснили закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии.