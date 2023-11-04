Санкт-Петербург, 4 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Автомобильный пункт пропуска через границу Российской Федерации и Эстонии «Ивангород» с 1 февраля временно закроется на реконструкцию. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород с 1 февраля 2024 года», — говорится в постановлении.

Отмечается, что закрытие пропускного пункта связано с необходимостью его реконструкции. Уведомить Эстонию о принятом решении поручили Министерству иностранных дел России.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжении о прекращении действия соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве, подписанного ещё в 2012 года в Хельсинки. В рамках этого соглашения обе его стороны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды».