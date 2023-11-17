Таллин, 17 ноября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Эстонская компания Lux Express, которая занимается пассажирскими перевозками, объявила о приостановке автобусных рейсов по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург с 18 ноября, сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

Такое решение объясняется закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии. Последний рейс из Петербурга в Хельсинки Lux Express выполнит в 15:00 мск.

В это же время состоится выезд последнего автобуса с пассажирами из Хельсинки (14:00 по местному времени).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Финляндия предупредила, что с 18 ноября закроет все четыре перехода на границе с Россией. Такой режим будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Финские власти заявили, что поступают так, опасаясь роста потока нелегальных мигрантов, которые якобы могут проникнуть в Финляндию с российской территории.

16 ноября руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля рассказала, что с 18 ноября перевозка грузов между Финляндией и Россией автотранспортом практически полностью приостановится.

Глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар проинформировал, что Эстония может частично или полностью закрыть пункты пропуска на границе с Россией, если сочтёт это необходимым.