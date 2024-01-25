Кривой Рог, Украина, 25 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На Украине в городе Кривой Рог в Днепропетровской области из гранатомёта обстреляли многоэтажное жилое здание, сообщило 25 января украинское издание «Страна. ua».

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Инцидент произошёл в пять часов утра. Как рассказали в полиции, выстрел сделали из гранатомёта. В результате пять квартир получили повреждение. В одной из них в это время находилась женщина с маленьким ребёнком.

По данным издания, никто в результате ЧП не пострадал. Стрелявшего пока не задержали. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщало ИА Регнум, в августе минувшего года в Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении Пенсионного фонда в городе Марганце. Зайдя в здание, он сначала захватил заложницу, а затем взорвал гранату, когда с ним пытались вести переговоры. Ранение получил сам злоумышленник. Никто из находившихся в здании не пострадал.

На Западной Украине в Закарпатской области в середине декабря один из депутатов на заседании сельсовета подорвал несколько гранат, получив тяжёлые ранения. Всего пострадали 26 человек.