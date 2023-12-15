Киев, 15 декабря, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В ходе заседания сельсовета в Закарпатской области Украины один из депутатов подорвал несколько гранат, в результате чего получил тяжелые ранения. Об этом 15 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Национальная полиция

«По последним данным, пострадали 26 человек, шесть из них — в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам подрывник остался жив, врачи пытаются его реанимировать.

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По информации украинских СМИ, депутат пришёл на заседание сельсовета и встал у двери в помещение, после чего в какой-то момент достал из карманов и бросил на пол три гранаты.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа в городе Марганце в Днепропетровской области мужчина, захвативший заложницу, взорвал боеприпас в отделении Пенсионного фонда.

По данным украинской национальной полиции, в ходе переговоров злоумышленник отпустил захваченную женщину и взорвал боеприпас. В результате этого пострадал только он сам.