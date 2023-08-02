Днепропетровск, Украина, 2 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В городе Марганце Днепропетровской области Украины мужчина взорвал боеприпас в отделении Пенсионного фонда. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Отмечается, что утром 2 августа в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашёл в здание управления Пенсионного фонда с боеприпасом в руках и взял заложницу, угрожая взорвать гранату.

Уточняется, что во время переговоров злоумышленник отпустил женщину, после этого он взорвал боеприпас. В результате взрыва нападавший получил ранения, кроме него никто не пострадал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Нагаевское шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины, угрожающего взорвать гранату. Отмечается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчину везли на судебно-психиатрическую экспертизу, но по пути он сбежал. Отмечается, что, вытащив гранату, мужчина потребовал закрыть уголовное дело против него. Участок шоссе перекрыт от развязки М5 на улице Пугачёва.