Москва, 13 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку Запада. Об этом 13 января сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации», — заявил Рогов «РИА Новости».

По его словам, первый сценарий заключается в обстреле одного из городов на подконтрольной Киеву территории, чтобы продемонстрировать миру разрушения и жертвы среди мирного населения, обвинив во всём Россию.

Второй сценарий предусматривает нанесение удара по мирным российским городам или террористические действия.

Со слов Рогова, эти две темы глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает в качестве возможности преподнести Западу в обмен на увеличение поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 декабря 2023 года заявила, что Киев намерен осуществить провокацию с использованием отравляющих веществ. Она добавила, что в подготовке провокации активно участвует СБУ. Служба привлекла к сотрудничеству украинскую фирму, специализирующуюся на импорте химических компонентов и прекурсоров.