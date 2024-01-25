Рамалла , 25 января, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Израильские военнослужащие в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан арестовали с 7 октября 2023 года более 6,25 тыс. палестинцев, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на комиссию Палестины по делам заключенных.

Mohammed Turabi/Global Look Press

В ведомстве рассказали журналистам о том, что за последние двое суток армия Израиля задержала в указанном регионе не менее 30 человек. При этом представители комиссии отметили, что аресты палестинцев проходят с различными нарушениями.

По их утверждениям, израильские военные позволяют себе жестокое обращение, избиение и угрозы в отношении задержанных, а также в адрес их семей. Кроме того, армия Израиля занимается подрывами и разрушением домов палестинских жителей.

В комиссии добавили, что среди арестованных есть 210 женщин и 355 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября израильские войска начали масштабную военную операцию в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Они привезли к населённому пункту как минимум четыре бульдозера и более 50 единиц бронетехники.

2 декабря стало известно, что на Западном берегу армия Израиля приступила к штурму городов Хеврона и Калькилии, а также одной из деревень к югу от города Наблуса.