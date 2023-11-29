Тель-Авив, Израиль, 29 ноября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Масштабную военную операцию в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан начала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 29 ноября сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Уточняется, что израильская армия начала штурм Дженина, разместив в городе как минимум четыре бульдозера и более 50 единиц бронетехники. Военные проводят рейды в жилых домах и арестовывают подозрительных граждан.

В ряде районов идёт перестрелка с движением палестинского сопротивления. В результате штурма лагеря беженцев ранены как минимум пять граждан Палестины.

Также отмечается, что военные ЦАХАЛ заблокировали входы в три основные больницы Дженина. Как сообщает телеканал, израильская армия штурмует дворы больниц, препятствует въезду машин скорой помощи, разрушает медицинские учреждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь на территории сектора Газа. Массированный огонь ведётся к востоку от города Хан-Юниса на юге Газы.

При этом в результате достигнутых с помощью международных посредников в лице Египта, Катара и США договорённостей с 07:00 (08:00 мск) 28 ноября в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, продлённый на два дня. Он будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать три палестинских заключённых.