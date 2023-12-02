Хеврон, Палестина, 2 декабря, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к штурму городов и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Речь идет о боях за города Хеврон и Калькилию, а также за одну из деревень к югу от города Наблуса.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября армия Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную военную операцию в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные разместили в населённом пункте как минимум четыре бульдозера и более 50 единиц бронетехники.

1 декабря ЦАХАЛ возобновила военные действия в секторе Газа. Это произошло после нескольких дней гуманитарной паузы, которая началась 24 ноября и дважды продлевалась.

За период временного прекращения огня стороны осуществили обмен заложниками и заключенными. При этом 1 декабря армия Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия.