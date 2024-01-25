Вашингтон, 25 января, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обладает такими особенностями, как честность и высокий уровень осведомленности, заявила экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Она отметила, что у американского госсекретаря Энтони Блинкена нет таких качеств. Квятковски уточнила, что глава Госдепартамента США не всегда хорошо подготовлен и не может на должном уровне отвечать на вопросы прессы.

Экс-аналитик Пентагона также подчеркнула, что у неё взвывает беспокойство мысль о том, что весь мир может подумать о США, увидев одно из таких выступлений Блинкена. Подполковник считает, что назвала эту особенность госсекретаря проявлением его слабости.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Энтони Блинкен приезжал в Эр-Рияд, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Госсекретарю пришлось прождать целую ночь, прежде его принял представитель монаршей семьи.

При этом глава Госдепартамента не смог убедить принца согласиться с позицией США по конфликту Израиля и Палестины. Бен Сальман потребовал от Блинкена, чтобы Соединённые Штаты заставили Израиль снять блокаду сектора Газа и остановить военную операцию в этом анклаве.