Москва, 24 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В Новой Москве следователи возбудили уголовное дело после сообщения о беременности 14-летней школьницы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Уголовное дело возбудили по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Следствие готовит материалы для судебно-медицинской экспертизы.

Девочка забеременела от 63-летнего мужа своей бабушки, сообщил МК.RU. О случившимся её мать оповестила учителей дочери. В свою очередь, те обратились с заявлением в полицию. Сейчас мужчину задержали.

Семья девочки перебралась в столицу из Пензенской области два года назад. Вместе с ней в съёмной квартире живут мать, младшие брат и сестра, а также бабушка с мужем.

Девочка должна родить в ближайшее время. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Приморском крае тренера по лёгкой атлетике заподозрили в совращении несовершеннолетней воспитанницы.

В июле 2022 года в одной из гостиниц Челябинска мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении неё. В октябре 2023 года по факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемый ранее не судим.