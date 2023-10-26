Владивосток, 26 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Приморском крае тренера по легкой атлетике заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом 26 октября ИА Регнум сообщил источник.

Eric Ward/unsplash

Как стало известно, в июле 2022 года, находясь в помещении одной из гостиниц Челябинска, тренер-преподаватель по легкой атлетике совершал развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы, приехавшей на соревнования.

По данному факту 24 октября 2023 года было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемый проживает во Владивостоке, ранее судим не был, фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов, он уже дал признательные показания, в настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, ранее в столице Амурской области был вынесен приговор мужчине, который преподавал в спортивной секции. Тренер по теннису использовал детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Пострадавшим от его действий девочкам было 8−10 лет.

В Приморском крае задержали педофила, который пытался задушить и похитить ребёнка. По данным следствия, мужчина напал на девятилетнюю девочку возле школы и силой поволок её в лесной массив. Второклассница пыталась позвать на помощь. Но преступник схватил её за горло и сдавил так, что ребёнок не смог говорить и дышать. На помощь школьнице пришли очевидцы и спугнули злоумышленника. Он сбежал с места происшествия. Однако позднее его задержали подростки из старших классов.