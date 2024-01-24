Киев, 24 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Александр Щербак/ТАСС Генеральный директор АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов

«Служба безопасности собрала доказательную базу <…> На основании них следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении», — говорится в заявлении.

Обносову предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины.

Помимо этого, правоохранители собираются найти, заблокировать и взыскать в доход Украины иностранные активы, которые могут принадлежать гендиректору КТРВ.

Как сообщало ИА Регнум, СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским представителям. Так, в конце октября 2023 года СБУ обвинила певицу Юлию Чичерину по трём статьям Уголовного кодекса.

Позднее, 30 декабря 2023 года, СБУ обвинила владельца водочного завода «Хортица» в пособничестве России. Владельца уведомили об имеющихся у СБУ подозрениях.

Помимо этого, в декабре украинские власти заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента Донецкой Народной Республики, герою ДНР Артёму Жоге. Поводом стала его должность председателя Народного совета ДНР.