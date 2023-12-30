Киев, 30 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Владельца крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгения Черняка обвинили в сотрудничестве с Россией. Такое обвинение ему предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом ведомства 30 декабря сообщило в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании [специальной военной операции]», ― говорится в сообщении ведомства.

Основателя и гендиректора Global Spirits (бренды водки «Хортица», «Первак» и «Шустов») Черняка уже уведомили об имеющихся у СБУ подозрениях.

По данным ведомства, Черняк продолжал вести бизнес с Россией: его предприятия, находящимися в Центральной Азии и на Южном Кавказе, закупали в стране промышленные объёмы спирта и другой сопутствующей продукции. Утверждается, что только в виде уплаты налогов и сборов подчинённые ему предприятия компании перечислили в российский бюджет 14 млрд рублей.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Черняк назвал произошедшее ошибкой.

«Это все бред! Попытка рейдерской атаки», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря украинские власти заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента Донецкой Народной Республики, герою ДНР Артёму Жоге. Поводом для обвинений стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР. Также в СБУ указали на его участие в рядах ополчения ДНР и его руководство подразделением «Спарта» вместо сына Владимира.

Ведомство также напомнило, что герой ДНР уже приговорён заочно к 12 годам тюрьмы за якобы участие в террористической организации и незаконных вооружённых формированиях.

5 сентября СБУ предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридмануобвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы.

Суд на Украине 6 ноября приговорил бывшего депутата николаевского горсовета к 15 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Россией и планах создать Николаевскую народную республику. При этом имя бывшего депутата не назвали. Его задержали в начале лета 2022 года.