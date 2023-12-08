Киев, 8 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Украинские власти заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента Донецкой Народной Республики, герою ДНР Артёму Жоге, сообщила 8 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору)», — сказано в сообщении.

Поводом для обвинений стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР. Также в СБУ указали на его участие в рядах ополчения ДНР и его руководство подразделением «Спарта» вместо сына Владимира.

Ведомство также напомнило, что герой ДНР уже приговорён заочно к 12 годам тюрьмы за якобы участие в террористической организации и незаконных вооружённых формированиях.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Артём Жога рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.

«Со мной были матери ребят, которые погибли, был Герой труда, глава одного из предприятий нашей России, был человек — шахтёр из Забайкальского края», — сказал он, отметив, что все сошлись в правильности мысли о необходимости попросить Путина выдвинуть свою кандидатуру.

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Российский лидер, в свою очередь, отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.

Президент ранее принял решение по вопросу об участии в выборах, а заявил об этом именно 8 декабря на церемонии вручения наград потому, что ему был задан соответствующий вопрос, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С иностранными лидерами это своё решение Путин не обсуждал, добавил он.