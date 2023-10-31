Киев, 31 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На Украине заявили, что российской певице Юлии Чичериной грозит пожизненное заключение. Служба безопасности страны обвинила её по трём статьям уголовного кодекса. Об этом сообщило издание «Страна․ua».

Илья Питалев/РИА Новости Юлия Чичерина

«Следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по следующим статьям УК Украины: часть 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); часть 1, часть 2 статьи 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины); статья 436 (пропаганда войны); часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, возвеличивание её участников). Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы», — говорится в публикации.

Вместе с тем, по данным следствия, якобы Чичерина накануне 2023 года опубликовала в своём канале видеообращение с призывом к украинским военным сдаваться в плен и якобы угрожала ссылкой в «концлагеря в Сибири». Певицу обвинили в распространении «российской пропаганды». Прежде украинская генпрокуратура подозревала Чичерину в надругательстве над государственными символами Украины.

В сентябре этого года СБУ сообщила об ещё одном подозрении блогеру Юрию Подоляке. Его обвинили в корректировке российских ракет на объекты в Николаеве в начале спецоперации. Украинская спецслужба посчитала, что Подоляка получал информацию от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который на Украине отбывает пожизненное заключение за госизмену. Также говорилось, что якобы блогер передавал сведения российским спецслужбам.

Всего Юрию Подоляке СБУ предъявила обвинения по пяти статьям украинского УК. Это госизмена, пропаганда войны, оправдание агрессии против Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного конституцией Украины.