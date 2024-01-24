Москва, 24 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Врач-кардиолог Ольга Бокерия назвала три главные причины низкого артериального давления и как себе помощь в случае гипотонии. Об этом она написала в Telegram-канале.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Во врачебной практике принято различать следующие виды гипотензии: Ортостатическая (постуральная — при смене положения тела) гипотензия, Постпрандиальная (после еды) гипотензия, Нейрогенная гипотензия», — сообщила Бокерия.

У пожилых людей давление может резко упасть при смене положения тела, вставании из положения сидя или после лежания, а также через 1-2 часа после еды. При этом нейрогенная гипотензия в основном поражает молодых людей и детей. При ней падение артериального давления происходит после длительного стояния.

Людям с низким давлением врач посоветовала проанализировать принимаемые лекарства. Так, у мужчин лекарства для лечения аденомы простаты часто вызывают ортостатическую гипотензия.

Помимо этого, Бокерия посоветовала скорректировать образ жизни. Облегчить симптомы поможет медленное вставание из сидячего или лежачего положения, употребление большого количества воды, приём пищи небольшими порциями, включение в рацион клетчатки (фруктов и овощей), а также дозирование физической нагрузки.

Врач подчеркнула, что повысить давление поможет контрастный душ, а при наличии венозной недостаточности или в жаркую погоду очень помогает компрессионный трикотаж, который способствует увеличению притока крови к сердцу.

Кардиолог уточнила, что проблема заключается в том, как человек переносит низкое давление. По её словам, одни при давлении ниже 90/60 мм рт. ст. чувствует себя прекрасно, у другого появляется головокружение, слабость, темнеет в глазах и появляется ощущение, что сейчас он потеряет сознание.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, что бананы, курага, миндаль и цитрусовые благоприятно влияют на стабилизацию артериального давления человека. При этом он добавил, что при серьёзных проблемах с давлением, справиться только диетой не получится.

В августе 2023 года гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что в день можно пить не больше двух чашек кофе, при переизбытке которого может возникнуть изжога и ускорение сердцебиения. Врач подчеркнула, что людям с аритмией вообще следует отказаться от кофе и начать пить вместо него цикорий.