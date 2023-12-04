Москва, 4 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Бананы, курага, миндаль и цитрусовые благоприятно влияют на стабилизацию артериального давления человека. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в интервью телеканалу «Царьград».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте», — уточнил эксперт.

По словам врача, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы человека также помогают бананы, курага и изюм.

Алендеев обратил внимание на то, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы лечение необходимо вырабатывать только совместно с врачом-специалистом.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов сообщил, что жирная пища и алкоголь очень вредят поджелудочной железе и могут способствовать развитию онкологических заболеваний.

Он добавил, что у человека, который испытывает проблемы с поджелудочной железой, есть два варианта действий — изменить образ жизни и пролечиться препаратами дома или лечь в больницу на операцию.

Кроме того, врач указал на повышение риска развития онкоболезней, в том числе рака поджелудочной железы, при ожирении и повышенном употреблении жирной пищи.