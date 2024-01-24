Прага, 24 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Пассажирский поезд столкнулся с фурой в районе села Долни-Лутыни недалеко от города Карвина на северо-востоке Чехии. Машинист погиб, 18 пассажиров и водитель грузовика получили ранения. Об этом сообщила дирекция компании «Чешские железные дороги» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Soeren Stache/ZB/Global Look Press

«В среду произошло столкновение поезда IC 546 с грузовым автомобилем, который застрял на железнодорожном переезде. Погиб наш коллега, машинист поезда», — проинформировали в компании.

По данным пресс-секретаря местной пожарной службы Камилы Лангеровой, всего в поезде находилось 35 пассажиров.

«Пожарным удалось высадить всех пассажиров из поврежденных вагонов поезда», — уточнила Лангерова.

Авария произошла в районе города Карвина около 05:40 (07:40 мск).

После происшествия движение поездов остановили на весь день. Скоростной пассажирский поезд InterCity 546 Ostravan курсирует между Прагой и городом Богумин на северо-востоке Чехии по расписанию.

ИА Регнум сообщало 1 января, что в Австралии два человека погибли из-за столкновения грузового автомобиля с товарным поездом.

После столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, полностью заблокировав шоссе, а локомотив загорелся. Уточнялось, что 75-летний водитель грузовика получил лёгкие травмы. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек в результате опасного вождения.

16 декабря два пассажирских поезда столкнулись в Испании. В результате пострадали 13 человек, двоих из них госпитализировали.

Авария произошла в Андалусии на станции Эль Чорро на линии средней дальности, соединяющей Малагу и Севилью. Произошло боковое столкновение, один из поездов частично сошёл с рельсов. Среди пострадавших были трое детей.