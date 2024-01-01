Канберра, 1 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. В Австралии два человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с товарным поездом. Об этом 1 января написала газета Sydney Morning Herald.

«Два машиниста погибли после того, как локомотив сошёл с рельсов. Товарный поезд столкнулся с грузовиком», — говорится в сообщении.

По информации полиции, после столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, полностью заблокировав шоссе, а локомотив загорелся.

Отмечается, что 75-летний водитель грузовика получил лёгкие травмы. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек в результате опасного вождения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря два пассажирских поезда столкнулись в Испании. В результате пострадали 13 человек, двоих из них госпитализировали. Авария произошла в Андалусии на станции Эль Чорро на линии средней дальности, соединяющей Малагу и Севилью. Произошло боковое столкновение, один из поездов частично сошёл с рельсов. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.