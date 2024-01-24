Молдавия, 24 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД республики.

ТАСС/ EPA/DUMITRU DORU Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску

«С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку», — заявил он на брифинге.

Попеску добавил, что после ухода с должности продолжит содействовать правительству в процессе европейской интеграции.

Позднее премьер-министр Молдавии Дорин Речан подтвердил, что новым главой МИД назначат вице-спикера парламента Михая Попшоя. При этом Речан также сообщил, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии переименовали в МИД. Евроинтеграцией Молдавии при этом займётся специально назначенный вице-премьер Кристина Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз. Как уточнила Санду, речь идёт о реинтеграции страны мирным путём. В декабре она также объявила о планах переизбраться на новый срок.

При этом в январе президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Молдавия отказывается от переговоров по урегулированию отношений с Приднестровьем и перешла к методам давления. Он подчеркнул, что стагнация в переговорном процессе ― это выбор исключительно Молдавии.

В июле 2023 года Попеску заявлял, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над непризнанным Приднестровьем. По его словам, переговоры о вступлении в Европейский союз Молдавия планирует завершить к 2030 году.