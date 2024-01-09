Тирасполь, 9 января, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Молдавия отказывается от переговоров по урегулированию отношений с Приднестровьем и перешла к методам давления. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Владимир Трефилов/РИА Новости Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

По его словам, стагнация в переговорном процессе ― это выбор исключительно Молдавии. Красносельский подчеркнул, что других причин для паузы в диалоге и отказа от достигнутых договорённостей нет.

«Именно Кишинёв спровоцировал стагнацию формата «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), сорвав братиславский раунд в 2019 году, не явившись на переговоры в 2020 году под предлогом пандемии и в 2021 году ввиду увольнения своего политического представителя», ― сказал в интервью ТАСС глава Приднестровья.

Теперь, по его словам, поводом для дальнейшего саботажа диалога со стороны Молдавии является российско-украинский конфликт, однако его Красносельский назвал «фиговым листом».

«Молдавия сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания», ― добавил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, президент Молдавии Майя Санду 16 декабря заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз. Она подчеркнула, что речь идёт о реинтеграции страны мирным путём. По её словам, власти делают всё возможное для помощи жителям левобережья Днестра и в первую очередь стремятся к сохранению мира.

В интервью Санду пояснила, что в процессе реинтеграции власти намерены учитывать интересы жителей непризнанной республики. При этом, она допустила, что при менее оптимистичном сценарии существует возможность вступления в ЕС в два этапа.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить этот вопрос, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.