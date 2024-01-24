Мельбурн, Австралия, 24 января, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев переиграл Хуберта Хуркача из Польши в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Nafoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Российский теннисист Даниил Медведев

Спортсмен из России победил поляка в пяти сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Теннисисты провели на корте четыре часа и три минуты. За это время Медведев подал навылет 11 раз, десять раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных. Его соперник, девятая ракетка мира, подал навылет 16 раз, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать пять брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Яннику Синнеру из Италии в другом матче четвертьфинала Australian Open. Россиянин уступил итальянцу в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Медведев 20 января обыграл в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3 канадца Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Также 18 января он одержал волевую победу над финским теннисистом Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open.