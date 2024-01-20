Мельбурн, Австралия, 20 января, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Даниил Медведев

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В четвёртом круге Медведев сыграет с португальским теннисистом Нуну Боргесом.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января Медведев одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Соперники провели на корте 4 часа 24 минуты.