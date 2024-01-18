Мельбурн, Австралия, 18 января, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча между Медведевыми Руусувуори завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0, соперники провели на корте 4 часа 24 минуты.

В третьем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который обыграл ранее француза Уго Гренье со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Как передавало ИА Регнум, ранее российскую теннисистку Мирру Андрееву признали новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка начала год на 405-м месте мирового рейтинга и завершила на 57-м. Наивысшей позицией Андреевой было 46-е место. В течение 2023 года теннисистка выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США, а также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.