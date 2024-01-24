Москва, 24 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатры не зафиксировали массового интереса аудитории к корейским и турецким сериалам, которые они начали показывать после ухода с российского рынка весной 2022 года крупнейших голливудских киностудий. Об этом 24 января рассказали представители крупнейших российских видеоплатформ.

Кадр из к/ф «Удачный роман», 2016

По информации «Индекса Кинопоиск Pro», измеряющего популярность показываемых в телеэфире и на онлайн-платформах сериалов, в прошлом году турецкими сериалами заинтересовались около 8% зрительской аудитории, корейскими — 3,2%. Эти показатели фактически не изменились по сравнению с 2022 годом.

Как рассказал заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, турецкая продукция не оправдала ожидания, однако у неё всё-таки есть потенциал, так как она пользуется популярностью у отдельной категории зрителей.

«Однако, кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым», — сказал он.

Кожухов уточнил, что корейские сериалы ещё менее популярны, что, по его словам, связано с «огромной разницей культур». В связи с этим онлайн-кинотеатр не намерен увеличивать их присутствие в своей библиотеке.

Как напомнил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, после начала закупки корейских и турецких сериалов наблюдался всплеск интереса к ним — почти 15% аудитории, что было связано с крупной рекламной и рекомендательной кампанией и трансляцией некоторых их них на ряде федеральных каналов. Но уже к концу 2022 года спрос снизился.

«Никакого дополнительного интереса к таким сериалам нет», — привёл его слова РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink вышли три премьерные серии комедийного сериала о русских хакерах «Короче, план такой». Главные роли в нём исполнили Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, Никита Богатов и София Каштанова.

Премьера комедийного сериала состоялась 5 октября в московском кинотеатре «Октябрь». По словам кинокритика РЕН ТВ Николая Никулина, режиссёр Марк Горобец снял сериал именно про хакеров совсем не случайно, так как о них говорят во всём мире.