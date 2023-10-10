Москва, 10 октября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В онлайн-кинотеатре Wink вышли три премьерных серии комедийного сериала о русских хакерах «Короче, план такой», сообщил 10 октября Telegram-канал Института развития интернета, при поддержке которого был снят сериал.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сериал рассказывает о команде мошенников и хакеров, которые промышляют кражей денег со счетов богачей. Однако в определённый момент преступники допускают ошибку и попадают в тюрьму, после чего оказываются завербованы на госслужбу. С этого момента их жизнь кардинально меняется. Ребята знакомятся друг с другом и начинают действовать сообща, на плечи бывших мошенников ложится безопасность всего мира.

В сериале несколько интриг. Это и рискованные операции, которые в какой-то момент могут пойти не плану, и взаимоотношения друг с другом, и поиск предателя среди своих.

Режиссером шоу выступил Марк Горобец, а продюсерами — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Главные роли исполнили Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, Никита Богатов и София Каштанова.

Как передавало ИА Регнум, премьера премьера российского комедийного сериала состоялась 5 октября в знаменитом московском кинотеатре «Октябрь».

Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин поделился впечатлениями после премьеры картины. По его словам, режиссёр Марк Горобец снял сериал именно про хакеров совсем не случайно. Сегодня о них говорят во всём мире. Причём сам сериал получился в стиле «Друзей Оушена».