Москва, 5 октября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В знаменитом московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера российского комедийного сериала о русских хакерах «Короче, план такой». Сериал рассказывает о том, как жизнь русских хакеров в один момент просто переворачивается, и теперь им предстоит буквально спасти мир.

Пресс-служба продюсерской компании «WMG» Премьера

Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин побывал на премьере и поделился впечатлениями. По его словам, режиссёр Марк Горобец снял сериал именно про хакеров совсем не случайно. Сегодня о них говорят во всём мире. Причём сам сериал получился в стиле «Друзей Оушена».

«Я счастлив, что наконец-то наше кино выходит», — обратился к зрителям Горобец в своём видеообращении.

Главные роли исполнили Кирилл Нагиев, Никита Богатов, София Каштанова, Игорь Коровин. Все они сошлись во мнении: равнодушным этот проект не оставит никого благодаря и динамичному сюжету, и харизматичным персонажам. В сериале есть элементы комедии, боевика и шпионского экшна. По сюжету хакеры обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов. В известном смысле их можно назвать цифровыми Робин Гудами, но как-никак они нарушают закон, за что и попадают в тюрьму. Однако такие профи могут быть полезны в важных государственных миссиях.

«Мой персонаж — этакий сибирский инженер-физик, очень инфантильный, очень боящийся женщин, но в руках у него все горит. Руками он может сделать всё что угодно», — отметил Коровин.

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«Классно: русские хакеры. Если бы это было брендом, было бы здорово. Клево же», — отметила актриса София Каштанова.

В сериале несколько интриг. Это и рискованные операции, которые в какой-то момент могут пойти не плану, и взаимоотношения друг с другом, и поиск предателя среди своих.