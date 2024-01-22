Тель-Авив, Израиль, 22 января, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Власти Израиля предложили руководству радикального палестинского движения ХАМАС провести новую паузу в боевых действиях в секторе Газа на срок до двух месяцев, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

Идею о прекращении огня передали через посредников из Катара и Египта. В Израиле считают, что такая пауза станет частью многоэтапного соглашения.

При этом израильская сторона хочет включить в договоренности пункт об освобождении всех оставшихся заложников, находящихся в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военной операции еврейского государства в Газе в обмен на освобождение всех израильских заложников. Глава правительства пояснил, что, если еврейское государство примет такое решение, что гибель бойцов ЦАХАЛ станет напрасной. Кроме того, по словам Нетаньяху, Израилю не предоставили гарантии безопасности его граждан.

22 января газета The Financial Times написала о документе, распространённом перед встречей министров иностранных дел членов ЕС. В указанном тексте предлагается определить последствия для Израиля при отказе от участия в плане по урегулированию конфликта с Палестиной.