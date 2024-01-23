Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки блокируют все усилия Организации Объединённых Наций, направленные на прекращение кровопролития в секторе Газа, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«До сих пор совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, и она состоит в позиции Соединённых Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития (в секторе Газа. — Прим. ред.)», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон, накладывая вето на любые резолюции, направленные на прекращение огня, в то же время призывает к снижению интенсивности боевых действий в секторе Газа, что указывает на изворотливость американских властей.

Как передавало ИА Регнум, 23 января в Совете Безопасности ООН начались дебаты министерского уровня по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщили на сайте всемирной организации, в ходе встречи выступят более 60 дипломатов, в том числе и глава МИД России Сергей Лавров. В начале собрания выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвавший немедленно освободить всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.