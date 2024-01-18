Варшава, 18 января, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В Варшаве началась забастовка машинистов пригородных электричек, передаёт 18 января телеканал Polsat.

ТАСС/ Hubert Mathis/ZUMA Wire

Отмечается, что машинисты не добились повышения заработной платы на 800 злотых (около $200) и начали всеобщую забастовку.

Так, работники варшавской железнодорожной компании Kolei Dojazdowskie стали останавливать поезда в транспортных узлах по утрам и вечерам, пока их требования не удовлетворят.

Пригородные поезда останавливаются на выделенных путях с 06:00 до 08:00 по местному времени и с 15:00 до 17:00.

Как передавало ИА Регнум, ранее польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. При этом исключение можно сделать только для гуманитарной помощи и поставок военной техники и припасов для ВСУ. Похожие акции были также на границах Украины с Венгрией и Словакией.

8 января немецкие фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных автотрассах в Германии в знак протеста против запланированного властями страны сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо. Акции протеста прошли почти во всех федеральных землях ФРГ.