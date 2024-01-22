Донецк, 22 января, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Число жертв украинской атаки в Донецке, предпринятой 21 января, увеличилось до 28 человек, ещё 30 получили ранения, сообщил в Telegram-канале 22 января глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он пояснил, что основной удар врага пришёлся по донецкому микрорайону Текстильщик: 27 погибших и 25 раненных гражданских лиц. В ДНР сегодня объявлен траур.

РИА Новости/ Виктория Веленская

«Скорбим по погибшим от рук украинских террористов в результате вчерашних обстрелов…» — написал глава Донбасса. Обстрел оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка он назвал чудовищным, подчеркнув, что среди пострадавших есть тяжелораненые: у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.

«После обстрела противником микрорайона Текстильщик в медицинские учреждения Донецка поступило 25 пострадавших, 18 из которых были госпитализированы. Семи раненым была оказана врачебная помощь, они проходят лечение амбулаторно», — подчеркнул Пушилин.

Ранения средней тяжести получили двое подростков — парень и девушка 16 и 17 лет. С осколочными ранениями они поступили в республиканскую детскую клиническую больницу.

Всего после обстрела противником микрорайона Текстильщик, по словам Пушилина, в медицинские учреждения Донецка поступило 25 пострадавших, 18 из которых были госпитализированы. Ещё семи раненым была оказана врачебная помощь, они проходят лечение амбулаторно.

Также ВСУ задействовав ударный беспилотник, атаковали ремонтную бригаду в Куйбышевском районе, По словам главы ДНР, вследствие сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады — мужчина 1990 г. р.

«В этом же районе в результате обстрела погиб мужчина 1979 г. р., ранен мужчина 1957 г. р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя!» — подчеркнул Пушилин.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ продолжает подло и цинично убивать мирных людей.

«Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января ВСУ 27 раз обстреляли ДНР, применив несколько десятков снарядов натовского калибра 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений. Удар по рынку «Меркурий» в столичном микрорайоне Текстильщик был нанесён тогда, когда в торговых рядах было наиболее многолюдно.

Под огнём оказались не только Донецк, но и Горловка, Макеевка, Ясиноватский район.

Установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения в ДНР и инфраструктуры, поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ является варварским терактом, направленным против мирных жителей, сказано в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении. В МИД призвали международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей и «стимулировать украинских неонацистов к более кровавым злодеяниям».

Удары ВСУ по Донецку осудил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш, напомнив, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.

22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что на мероприятиях СБ ООН с его участием обсудят удары ВСУ по Донецку и участие Запада, заявила 21 января в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин 1 января на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале имени Вишневского в Москве, комментируя теракт в Белгороде, в котором погибли 25 человек, заявил, что Россия не будет наносить удары по площадям в украинских городах, а атаковать только военные объекты.