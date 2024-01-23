Пермь, 23 января, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов, которого обвинили в государственной измене, не признал вину. Об этом 23 января сообщили в правоохранительных органах.

Соцсети Григорий Скворцов

По словом собеседника ТАСС, Скворцов после предъявления обвинения заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

«Фигурант вину не признал», ― сказал представитель правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, Скворцова арестовали в ноябре 2023 года, 22 января срок ареста обвиняемому продлили по решению Лефортовского суда Москвы. Арестованный содержится в СИЗО «Лефортово».

Следователи ФСБ России 23 января официально предъявили музыканту обвинение в госизмене. В связи с секретностью некоторых материалов детали дела правоохранительные органы не раскрыли.

В социальных сетях на страницах пермского музыканта и фотографа опубликованы снимки заброшенных и действующих заводов Перми. За серию промышленных фоторепортажей с предприятий Пермского края в 2017 году он стал лауреатом конкурса. Одна из выставок работ Скворцова проходила в Пермской городской думе.

Помимо архитектурной и промышленной съёмки, Скворцов увлекается руфингом и создал в 2014 году индастриал-группу Jagath, особенностью которой были выступления на заброшенных стройках, в заводских цехах.